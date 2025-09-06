الامن البرلمانية : ردنا على اي هجوم الصهيوني محتمل سيكون اشدّ قوة وحزما

النائب عزيزي، قال ذلك اليوم السبت، خلال اجتماعه بجمع من اساتذه "الجامعة الاسلامية الحرة" في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس – جنوبي البلاد)؛ حيث قدم شرحا فيما يخص حرب الـ 12 يوما العدوانية الصهيوني، مؤكدا بان هذا العدوان عزّز من الوحدة والتماسح الوطنيين، وقد كان المنتصر الحقيقي فيه الشعب الايراني لا محالة.

واضاف : منذ بدء العدوان الصهيوني على البلاد، كانت الفئات المناوئة والعملية على استعداد من اجل التغلل الى الاراضي الايرانية، لكن جميع تلك المؤامرات تم افشالها من خلال رد دقيق ومميز؛ الامر الذي ذاع صيته في وسائل الاعلام.

كما تحدث عزيزي عن الدعم الشامل الذي قدمه بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الى الكيان الصهيوني المعتدي، مصرحا : يجب ان لا يتم التقليل من شأن حرب الاثني عشر يوما عبر وصفها حربا ايرانية صهيونية فقط، ذلك انه بالتزامن مع هذه المواجهة قدم العديد من البلدان انواع الدعم بما في ذلك العسكري الى العدو الذي لم يكن قادرا على الوقوف امام ايران لو لا ذلك الدعم.

ولفت هذا المسؤول البرلماني، بأن "الرد الساحق للقوات المسلحة الايرانية على الكيان الصهيوني، اضطر المبعوث الامريكي "ويتكاف" ليقترح علينا وقف اطلاق النار، بأن تتوقف ايران عن اطلاق الصواريخ لانهم ادركوا مدى قدراتها العظيمة".