الأزهر محذرا من لعبة 'روبلكس': تهديد مباشر للأطفال

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن لعبة "روبلكس" التي انتشرت عالميا، وأُتيح فيها للمستخدمين إنشاء ألعابهم وتجاربهم الخاصة، يجعلها عرضةً لإضافة محتويات غير لائقة وخطيرة.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى -وهو أحد أجهزة مؤسسة الأزهر الذي يعنى بمتابعة القضايا المعاصرة وإصدار الفتاوى وفق الشريعة الإسلامية- أنه سبق وحذر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تَسرق أوقات الشباب، وتحبسهم في عوالم افتراضية، وتنمي لديهم سلوكيات العنف وتعرضهم لمخاطر فكرية وسلوكية، فضلا عما تسببه من أضرار نفسية وأسرية واجتماعية، ومن بينها تلك اللعبة.



وشدد مركز الأزهر على حرمة كل الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على عنف، أو تحض على الكراهية، أو تسيء إلى الدين ومقدساته، أو تعرض الأبناء لمخاطر أخلاقية وسلوكية، أو تهدد سلامتهم النفسية والجسدية.



وأهاب المركز بأولياء الأمور والجهات التربوية والإعلامية بيان خطورة هذه الألعاب، وحماية الأبناء من أضرارها، مع توجيه الشباب لشغل أوقاتهم بما ينفعهم من علوم مفيدة وأنشطة رياضية وثقافية، ويحصنهم بالقيم الدينية والإنسانية السوية.



وتعد منصة "روبلكس" واحدة من أشهر منصات الألعاب الإلكترونية عالميا، حيث تجذب أكثر من 70 مليون مستخدم يوميا، معظمهم من الأطفال والمراهقين بين 8 و16 عاما، وتتيح المنصة للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة والتفاعل في عوالم افتراضية، مما جعلها ظاهرة ثقافية بين الشباب.



وأثارت "روبلكس" جدلا واسعا بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الأطفال، بما في ذلك التعرض لمحتوى غير لائق من العنف والتحرش الإلكتروني والابتزاز عبر غرف الدردشة غير الخاضعة للرقابة الكافية، بجانب تقارير كشفت عن تسرب بيانات مستخدمين مما زاد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمان.