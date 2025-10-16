وجاء رجل السلام إلى المنطقة!!!

خاطب الجميع وقال أنا أريد أن أصنع السلام في هذه المنطقة.. سلام سلام.. وإلى جانبه نتنياهو في خطاب الكنيست قال "لقد حققنا السلام".

"السلام تحقق وانتهت الحرب وبدأ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد".. هذا ما اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الكنيست الصهيوني.. أشبه بالاستعراض الكرنفالي ما كان عليه الرئيس الأميركي ترامب في خطابه في الكنيست، فالرجل الذي يتحدث عن سلام يظن الناس لوهله أنه فعلا من الذين يصنعون السلام.. وأميركا هي التي تصنع السلام.

لكن ما فات الجميع أن يدقق في خطاب ترامب.. ترامب الذي تحدث عن السلام كان نفسه ترامب الذي يتحدث عن الحروب وأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بالقوة.. وأن القوة الغاشمة التي تحدث عنها ما هي إلا استعراض للقدرات وأسلحة الدمار الأميركية.

وقال ترامب في الكنيست: "تمتلك الولايات المتحدة اليوم أقوى وأعظم قوة عسكرية عرفها التاريخ، لدينا أسلحة لم يحلم بها أحد من قبل، آمل ألا نضطر إلى استخدامها أبدا، لقد كرهت بعض الأسلحة لقوة تأثيرها الهائلة وخطورتها الفادحة، نحن نصنع أفضل الأسلحة في العالم، ولدينا الكثير منها"

لكن كيف يمكن لرجل يدعي بأنه رجل سلام ويدعي بأنه صانع سلام.. لا بل رشح نفسة لجائزة نوبل للسلام.. فلو أخذ جائزة نوبل للسلام كان على الدنيا العفا عمليا.. كيف يمكن لرجل سلام ويدعي بأنه يريد السلام أن يستعرض كل أنواع الأسلحة التدميرية وكل هذا التفوق العسكري الأميركي.

هي مفارقة تدعو إلى الضحك.. هؤلاء الذين اجتمعوا في قمة شرم الشيخ عليهم أن يضحكوا أمام هذا الاستعراض الفلكلوري الذي قال عنه دونالد ترامب بأنه هذه القمة اجتماع لوثيقة السلام.. أو سلام 2025.

لا شيء يشبه السلام في مؤتمر السلام.. الكلمة قيلت مرارا أن لكن أحداً لم يعرف عن أي سلام يتحدث ترامب وهو الذي غنى على منبر الكنيست أنشودة الدعم اللامحدود بكل سلاح طلبه نتنياهو لقتل الفلسطينيين وتدمير غزة.. وبأنه يملك أقوى وزير حرب العالم.. وأقوى وزير خارجية في العالم.. وأقوى جيش في العالم.

ثم في شرم الشيخ في ما سمي بمؤتمر السلام وعلى طاولة المجتمعين حدثهم عن السلام بالاستسلام من دون أن يكشف عن قضاياه والملامح والبنية السياسية والدبلوماسية والجغرافية لهذا السلام.. سلام القتل والدمار والتهجير.. هكذا أراده ترامب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..