تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

ويأتي هذا الإجراء القيم إحياءً لذكرى شهداء عملية استعادة الجزر الثلاث في عام 1971 (1350 هـ.ش) ويهدف إلى تعزيز رموز سيادة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الخليج الفارسي ومواجهة الادعاءات الباطلة للأعداء. وقد آتت هذه الخطة أكلها بتدبير قيادة القوة البحرية للجيش ومتابعة ومراسلة الإدارة القانونية للقوة البحرية مع وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي.

خلفية تاريخية:

كانت الجزر الثلاث في الخليج الفارسي محتلة من قبل القوات البريطانية منذ أوائل القرن العشرين ولمدة حوالي 70 عامًا. وفي يوم 9 آذر (الموافق لـ 30 نوفمبر ) عام 1971 ، تمكنت القوة البحرية للجيش الايراني خلال عملية جريئة من إعادة هذه الجزر إلى حضن الوطن. وخلال هذه العملية، استشهد ثلاثة من المقاتلين الأبطال في القوة البحرية وهم: الشهيد الملازم بحري رضا سوزنشي، والرقيب بحري حبيب سلغي كاهريزي، والجندي بحري آيت خاني في جزيرة تنب الكبرى.

الجهود القانونية والتوثيقية:

في موازاة هذه الإجراءات، قامت الإدارة القانونية للقوة البحرية للجيش خلال العام الماضي بخطوات فعالة شملت: "جمع وتوثيق الوثائق التاريخية والقانونية من مراكز الوثائق الوطنية في البلاد لوضع خطة لأساسيات سيادة الجمهورية الإسلامية الايرانية على الجزر الثلاث"، و"الاقتراح الرسمي لتسجيل يوم 9 آذر كيوم وطني للجزر الثلاث في تقويم البلاد"، و"التخطيط لترميم شواهد قبور شهداء عملية استعادة الجزر ونقش تفاصيل العملية على مدافنهم"، وذلك من أجل تثبيت وتوضيح الحقوق التاريخية لإيران في الخليج الفارسي.

إحياء الذكرى:

وفقًا لإعلان القوة البحرية للجيش، سيتم في 9 آذر (30 نوفمبر) من هذا العام إحياء حفل تكريم اليوم الوطني للجزر الثلاث بحضور القادة وعائلات الشهداء الأبرار ومجموعة من المسؤولين في البلاد والقوات المسلحة.