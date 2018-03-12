مفوضية ديالى: العملية الانتخابية تجري بمرونة دون اي معرقلات

وقال المتحدث الاعلامي باسم مفوضية ديالى دريد التميمي لـ"السومرية نيوز"، إن "اكثر من 30 من مراقبي الكيانات السياسية اضافة الى مايزيد عن ثمانية الاف من مراقبي المنظمات المجتمعية يشاركون في عملية مراقبة التصويت العام عبر مراكز الاقتراع العام الـ455 المنتشرة في عموم اقضية ونواحي ديالى".

واضاف التميمي أن "وجود هذه الاعداد الكبيرة من المراقبيين حالة صحية تعزز البعد الديمقراطي وتعطي طمائنية لسير العملية الانتخابية التي تجري بمرونة عالية دون اي معرقلات".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات .

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.

