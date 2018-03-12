اعتقال 5 عناصر لداعش خططوا لاستهداف مراكز انتخابية بكركوك

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر إن "قوة مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي واللواء 46 من الفرقة 12 للجيش العراقي نفذت عملية أمنية فجر اليوم، في قرية الحوائج التابعة لقضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، وتمكنت من اعتقال 5 عناصر من ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام داعش"، مبيناً أن "المسلحين كانوا يخططون لاستهداف مراكز انتخابية في مناطق جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر أن "القوة نفذت العملية على خلفية معلومات أستخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم، وصادرت القوة المنفذة للعملية قاذفة نوع RBG7 وسلاح رشاشة و24 مخزن طلقات"، مشيراً الى أن "القوة نقلت المعتقلين الى مقر احتجاز للتحقيق معهم".