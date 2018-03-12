الجعفري: اختيار النزيه الشجاع هو الفوز الحقيقي بالانتخابات

وقال الجعفري في تصريح صحافي عقب الإدلاء بصوته ونقلته "السومرية: إن "الانتخابات جاءت لتسمع العراقيين صوت السلم وصوت الناخب"، لافتا الى تسجيل "حضور حقيقي في الانتخابات".

وأضاف الجعفري أن "الوطنية العراقية انتصرت، وأن جميع الخطابات تشدد دائما على ضرورة الانتخابات بغض النظر عن القوائم والأشخاص والمرشحين".

وأكد الجعفري ان "الثقة بالمواطن الذي سيختار من هو الأكفأ والبعيد عن الفساد والشجاع غير الجبان، والذي لا يسخر أي جهاز من أجهزة الدولة مهما كان إلا للمصلحة الوطنية العليا"، معتبرا ذلك "هو الفوز الحقيقي في الانتخابات".

وتابع الجعفري، "اليوم، سنضع العراق على مسار وانعطافة جديدة تحقق مصالح العراقيين".

وأدلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، صباح اليوم الأربعاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع العام في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

