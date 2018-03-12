مفوضية الانتخابات: اقبال جيد على الانتخابات في ذي قار

وقال مدير إعلام المفوضية في ذي قار قاسم الشويلي لـ"السومرية نيوز"، إن "مراكز الاقتراع وعددها 423 مركزاً بواقع 2530 محطة شهدت إقبالا محدودا في الساعة الاولى من بدء التصويت العام"، مبيناً أنه "بعد الساعة التاسعة صباحاً وأثناء الذروة بدأت تتوافد على مراكز الاقتراع في عموم مدن المحافظة".

وأشار الى أن "مكتب المفوضية قام بإرجاع جميع البطاقات الالكترونية التي لم يتم تسلمها من قبل أصحابها الى المفوضية العليا للانتخابات في بغداد وعددها 160 الف بطاقة من اصل البطاقات المخصصة لمحافظة بذي قار البالغة مليون و75 الف بطاقة"، مبيناً أن "نسبة البطاقات التي تم تسليمها للناخبين وصلت الى 920 ألف بطاقة، وهو رقم يعد مثاليا".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.