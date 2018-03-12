السيد السيستاني يدعو العراقيين الذين لم يصوتوا للاسراع بالانتخاب

وقالت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل تابعته "السومرية نيوز"، إن "المرجع الديني السيد علي السيستاني يدعو العراقيين ممن لم يصوتوا حتى الآن الى الاسراع في الانتخاب".

واضاف القناة ان "السيستاني طالب المواطنين باختيار الأنزه والأصلح من المرشحين".

وأعلن معتمد اية الله السيستاني في محافظة ذي قار الشيخ محمد حسن عليوي الخضري، أمس الثلاثاء (29 نيسان 2014)، أن ما ذكر عن المرجع بدعمه قائمة معينة في الخفاء هو كذب محض، مشيرا الى ان المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء (30 نيسان 2014)، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.

