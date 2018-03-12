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شاهد.. النجف بمراجعها واهاليها تصوت بكثافة بالانتخابات العراقية

الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

النجف الاشرف (العالم) 2014/4/30- توجه اهالي مدينة النجف الاشرف منذ الصباح الباكر الى صناديق الاقتراع لانتخاب 12 نائباً هي حصة المدينة في البرلمان العراقي.

وشارك في عملية الاقتراع عدد من المرجعيات الدينية التي كانت قد دعت العراقيين الى الحضور بكثافة الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان.

فما ان دقت ساعة الصفر لبدء الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية حتى توافد الناخبون في مدينة النجف الاشرف (جنوب بغداد) على المراكز الانتخابية للادلاء بأصواتهم لاختيار 12 نائباً هي حصة هذه المدينة في البرلمان القادم، حيث شارك في عملية الاقتراع مراجع ورجال دين، حيث أعرب هؤلاء لمراسل القناة، عن تفاؤلهم بان تكون المشاركة الواسعة من قبل المواطنين دور كبير في اصلاح البرلمان العراقي، وسعيه للنجاح لصالح العباد والبلد، مشيرين الى ان العراقي يدرك ان المرجعية بالنجف الاشرف صاحبة مواقف تاريخية، يهمها مصلحة العراق عموماً بكل طوائفه واديانه ومذاهبه.

وانعكست دعوة المرجعية الدينية للمشاركة في هذه الانتخابات على كثافة اعداد الناخبين الذين توافدوا مع عوائلهم للمشاركة في التصويت لمرشحيهم، بعضهم تحدى المرض والكهولة ليسجل موقفه لرسم مستقبل العراق الجديد.

وقال احد الناخبين لمراسلنا: انه يتشرف في التصويت للاقتراع، واصفاً اياه بالعرس الجماهيري الانتخابي، داعياً الى التسابق الى الاحتفال به عبر الادلاء بالتصويت، والذي اعتبره بانه فرحة لكل العراقيين، فيما اكد آخر، انه اتى بدافع قوي للادلاء بصوته بالانتخابات البرلمانية، معرباً عن أمله بان تكون نزيهة وشريفة.

واكدت احد المواطنات لمراسلنا، مشاركة العديد من النساء في هذه الانتخابات من اجل اختيار الاصلح والافضل واللاتي يطمحن بان يكون قادراً على تغيير واقع العراق السيء ويقدم الخدمات.

وافاد مراسلنا فاضل البديري، ان الكرنفال الانتخابي الرائع الذي خرج به الناخبون النجفيون مع عوائلهم قد جسّد صورتي المشاركة الواسعة ورغبة التغيير من اجل عراق أجمل.
30-4- 17:30- tok

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