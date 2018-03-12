العراق: نسبة التصويت بلغت 60% لسجل الناخبين و70% للبطاقات الالكترونية

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم في بغداد، إن "هناك نسبتين للتصويت نسبة تحتسب الى سجل الناخبين واخرى للبطاقات المستلمة من قبل المواطنين"، مبينا أن "عدد الناخبين الكلي هو عشرين مليون واربعمائة و32 الف واربعمائة وتسع وتسعين، عدا التصويت الخاص".

وأضاف (وفقا للسومرية نيوز) أن "عدد الناخبين الذين صوتوا اليوم بلغ 12 مليون 101 الف و965"، مشيرا الى أن "نسبة التصويت لسجل الناخبين بلغ60%، ونعتقد انها ستزيد، فيما بلغت النسبة وفق توزيع البطاقة اكثر من 70%".

وأكد أن "المفوضية ستنقل هذه النتائج الى مراكز إعادة العد والفرز لتدقيقها، وارسالها الى المكتب الوطني لاعلان النتائج في اقرب وقت وفق جداول وضعتها المفوضية وستعلن عنها قريبا".