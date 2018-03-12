ايران تهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

وفي بيان اصدرته، هنأت الخارجية الايرانية الحكومة والشعب العراقي لمناسبة اجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح، واعربت عن املها بان تفضي هذه الانتخابات التي لقيت اقبالا شعبيا رائعا وحماسيا، لترسيخ المسيرة الديمقراطية في العراق وتعزيز روح الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب والفئات السياسية في هذا البلد.

وتمنت الخارجية الايرانية في بيانها السعادة للشعب العراقي، وعبّرت عن املها بان يؤدي تشكيل الحكومة النابعة من ارادة الشعب في هذه الانتخابات، للاسراع بوتيرة التقدم والاعمار في العراق، والمزيد من عزلة التيارات الارهابية والمتطرفة في العراق والمنطقة.

