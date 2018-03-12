واشنطن تعلن فترة توقف بمفاوضات التسوية

وأكد كيري توقف عملية التسوية في الوقت الراهن، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما أكد ضرورة إلقاء نظرة عميقة على آخر ما وصلت اليه عملية التسوية ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الايام المقبلة، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين الى عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحؤول دون استئناف المفاوضات المتعثرة بينهما مستقبلاً.

واشار كيري الى أن أفعال كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، هي السبب الرئيس وراء توقف المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركية إنه لا يزال يحدوه الأمل في أن يعود الجانبان مرة أخرى إلى طاولة التفاوض. وهذه أول التصريحات بشأن عملية التسوية، منذ انتهاء الموعد النهائي في 29 أبريل.

وأضاف كيري إنه لم يكن لديه أي إنذار مسبق باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الذي أعلن الأسبوع الماضي، ويقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس. ودفعت هذه الحركة الكيان الاسرائيلي إلى تعليق المفاوضات.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد الجمعة ضرورة "توقف" المحادثات لفترة، مشيرا الى عدم قدرة الادارة الاميركية على ردم الهوة بين الجانبين حول قضايا أساسية.

وقاد كيري جهودا مضنية لتحقيق التسوية في الشرق الاوسط، وأكد ان "الاشهر التسعة الاخيرة لم تخل من احراز تقدم كبير في مجالات معينة". الا انه اضاف ان "الوقت حان كذلك للتأمل في الطرق التي يمكن من خلالها ايجاد ارضية مشتركة رغم هذه الصعوبات".