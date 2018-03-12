ماذا قال المقداد في اخر مقالاته ومن اتهم؟

وافاد موقع "سانا" اليوم الاحد ان المقداد قال في مقال له نشرته صحيفة البناء اللبنانية تحت عنوان "الأزمة السورية.. عودة إلى البداية وحقيقة فشل المؤامرة"، ان الازمة السورية التي بدات قبل 3 اعوام جاءت تنفيدا لمخطط اميركي غربي، وضعه الكيان الاسرائيلي.

واشار الى "دور بعض الانظمة العربية في تنفيذ هذا المخطط سواء بالتمويل او التسليح او الايواء والتسهيلات المطلوبة كافة لانجاح هذه المؤامرة وتقديم سوريا ارضا وشعبا وقفا على طبق من ذهب للكيان الاسرائيلي".

وقال المقداد: "إن الأمر أصبح واضحا ولا تخفى أبعاده إلا على البسطاء والمساكين أما أصحاب المؤامرة فقد قرروا أن يمضوا في مخططهم ولو كان ذلك على عظام السوريين وتاريخهم وممتلكاتهم ودماء أبنائهم وتدمير مصانعهم وآثارهم ومعتقداتهم وأديانهم".

واتهم اميركا وحلفائها الغربيين خاصة فرنسا بممارسة اكثر اساليب الخداع والتضليل بشان الازمة السورية والادعاء بانها تعود الى خلل في العلاقات بين فئات الشعب والحكومة.

وتساءل هل هناك حكومة واحدة تلبي تطلعات مواطنيها كلها؟ ولو كان المنطق الاميركي والفرنسي والبريطاني صحيح فما مبرر وجود المعارضة في تلك الدول؟ ولماذا لا ترحل حكومات كثيرة ورؤساء كثر عن مسرح السياسة في الدول الغربية عندما تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن شعوب بلدانهم فقدت الثقة بهم؟

وشدد المقداد ان المخطط الاسرائيلي الذي تسوق له اميركا واوروبا وساهمت فيه انظمة عربية يرمي الى تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان ذلك لن يتم دون القضاء على الجيش السوري والعراقي والمصري.

واضاف "دور بعض الأنظمة العربية وخاصة في السعودية في الانضمام إلى المخطط الصهيوني حيث ابتلعت ألسنة وعقول هؤلاء الأغبياء لأنهم لم يكونوا سادة إلا على شعبهم المستضعف وانحصر دورهم في دفع المال بحيث يقتل العربي بالسلاح العربي وبالمال العربي وبالإرهابي العربي والمسلم".

واعتبر المقداد أن جماعة الإخوان المسلمين ومشتقاتهم هم المؤهلون تاريخيا للقيام بتنفيذ هذه الخطة إضافة إلى الوهابيين الذين شوهوا الدين الحنيف وقاموا بتفريخ مجموعات إرهابية، مشيرا الى ان محاضر الاجتماعات الأميركية السرية مع الجماعة كشفت مدى ترحيب الاخيرة بحضور الجانب الاسرائيلي.

وتابع: "ان ما يثبت ذلك تلك الحمية التي يقتل فيها رجب طيب أردوغان زعيم حكومة "الإخوان المسلمين" في تركيا شعب سوريا والهجوم الذي يقوم به الآن إرهابيوه على مدينة حلب الصامدة لتدميرها ومنع الانتخابات الرئاسية فيها وكذلك التصريحات التي يطلقها من دون خجل بأنه صاحب مبادرة الشرق الأوسط الجديد وهو بذلك يزاود على إدارة جورج بوش الابن ومحافظيه الجدد".

واعتبر المقداد ان سقوط جماعة الاخوان المسلمين المدوي في مصر ما هو الا بداية الطريق، مشددا على ان الهدف الغربي الذي يقف خلق تدمير الوطن العربي وليس سوريا فحسب افتضح.

واوضح أن "سوريا تعد نفسها لممارسة أبهى أشكال نتائج صمودها وانتصارها وحكمة قيادتها والذي يتمثل في إجراء انتخابات تعددية ديمقراطية وشفافة لمنصب رئاسة الجمهورية والذي كان القضاء عليه في مقدمة أهداف المؤامرة التي تتعرض لها سوريا".

واكد المقداد ان "أطراف العدوان على سورية فشلوا، وسيفشلون لأن سوريا شعبا وجيشا وقيادة كانت لهم بالمرصاد ولأنهم يفتقدون المبادئ أولا ويمارسون الكذب والتضليل ثانيا ويفتقدون أولا وأخيرا الأخلاق والقيم".