صدامات بين شرطة تركيا ومتظاهرين ودعوات لاضراب اليوم

في هذه الاثناء، فرقت الشرطة التركية آلاف المتظاهرينَ الذينَ خرجوا في مدينة اسطنبول احتجاجا على الكارثة وردد المتظاهرونَ شعارات مناهضة للحكومة مطالبين باستقالتها قبل أن تتدخل الشرطة وتدفعهم للتفرق في الشوارع الجانبية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفي العاصمة انقرة خرجت تظاهرة مماثلة قامت الشرطة بتفريقها.

واثار حادث منجم سوما الكارثي موجة عارمة من الانتقادات ضد الحكومة مع تنظيم عدة تظاهرات واضرابات، اما وزارة العمل التركية فادعت، من جهتها ان منجم سوما خضع للمراقبة في اذار/مارس ولم تسجل اي مخالفة لانظمة العمل في المنجم.

واطلق مكتب المدعي الاقليمي الاربعاء تحقيقا قضائيا حول الحادث.