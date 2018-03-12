مفوضية انتخابات العراق ترجح اعلان النتائج خلال 10 ايام

وقال صفاء الموسوي المتحدث الرسمي باسم المفوضية لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر الخميس، ان "مجلس المفوضين يبت منذ انتهاء الانتخابات وحتى الان بالشكاوى المقدمة له من مراكز الاقتراع ومن ثم من مراكز العد والفرز اذ رد المجلس مؤخرا عددا من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء بعد تصنيفها والتحقق منها".

وأشار الى أن عدد الشكاوى الصفراء بلغ 83 شكوى في حين بلغت الخضراء خمسة شكاوى والحمراء 10 فقط.

وأضاف أن مجلس المفوضين يواصل العمل على حسم ملف الشكاوى وفق الاجراءات القانونية المتبعة في المفوضية وان ما تبقى من تلك الشكاوى هو 500 شكوى سيستكمل اجراء التحقيق فيها خلال الايام المقبلة بعد تصنيفها ووفق تلك المعطيات التي توصلت لها المفوضية بالعمل يمكنها ان تقوم باعداد النتائج دفعة واحدة خلال الاسبوع او العشرة ايام المقبلة من هذا الشهر.

وكانت الانتخابات العامة البرلمانية في العراق قد جرت في 30 نيسان ابريل الماضي لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائبا يتكفل بتسمية رئيس جديد للعراق وحكومة جديدة للسنوات الاربعة المقبلة.