استشهاد شاب بحريني يطارده النظام في حادث "غامض"

وقال إئتلاف ثورة 14 فبراير في بيان، "نزف نبأ التحاق الشاب المجاهد علي فيصل مهدي العكراويّ "19 عاماً" من عاصمة الثورة ‫‏سترة‬ بركب شهداء ثورتنا المجيدة، بعد أنْ ظلّ مطاردًا من قبل أجهزة استخبارات العدو الخليفيّ المجرم".

واضاف: "لقد عُرف عن الشهيد المجاهد شجاعته وصموده في ساحات العزّة والكرامة، وفي ميادين الدفاع المقدّسِ عن العرض والأرض والمقدسات، فهنيئا لشهيدنا المقدام هذه الخاتمة السعيدة وهذا الفوز العظيم، ونهيب بجماهير شعبنا الأبيّ بالاستعداد للمشاركة الواسعة في مراسم زفافه فور الإعلان عن ذلك".

فيما افاد موقع "صوت المنامة" أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت عن "تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا بوصول مصاب بحالة حرجة إلى مستشفى السلمانية ووفاته في وقت لاحق".

واضاف الموقع إن الوزارة قالت قبل الإعلان أنه سمع "دوي انفجار في منطقة سترة، والدوريات تنتقل للموقع وترصد أشخاصا يقومون بنقل مصاب وتضرر سيارة وجدار منزل جراء الانفجار".

وتحدثت مصادر أن المتوفى هو أحد المطلوبين الأمنيين وأن الحادث غامض.

وأكدت "شبكة سترة الخارجية" خبر إستشهاد "الشاب المطارد علي فيصل العكراوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جنان الخلد ياشهيد".