صديقي يؤكد ضرورة تزامن اي اتفاق نووي مع الغاء الحظر

وقال آية الله صديقي: "6 اشهر مضت على اتفاق جنيف، وحاليا بدأت جولة جديدة من المفاوضات للتوصل الى اتفاق نهائي، ومثلما اكد قائد الثورة الاسلامية فاننا لا نعارض التفاوض لان الانشطة الدبلوماسية احدى ضروريات البلاد".

واضاف: "يجب من خلال التحلي باليقظة والفطنة اتخاذ اساليب مناسبة للارتباط والتعاطي مع الدول المختلفة، واجراء المفاوضات".

وتابع اية الله صديقي: "في المسألة النووية دعم القائد وكذلك الشعب مبدأ التفاوض، وحاليا وصلت المفاوضات الى مرحلة حساسة"، واصفا القضية النووية بانها قضية وطنية والطاقة النووية حق مشروع للشعب الايراني.

وشدد على ضرورة احترام الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية في المفاوضات، معتبرا استمرار الابحاث وتطوير التقنية النووية ضمن الخطوط الحمراء لايران، قائلا "ان هذه القضية لا يمكن التفاوض بشأنها".

واعتبر الحديث عن عدد اجهزة الطرد المركزي في ايران ابتزاز من قبل الغرب، مؤكدا ان مستوى التخصيب يجب ان يكون متناسبا مع احتياجات البلاد.

واكد اية الله صديقي في الوقت نفسه على ضروة الاخذ بنظر الاعتبار باستقلال ايران في اي اتفاق مع مجموعة (5+1)، مضيفا "لسنا عبيدا، وان نظام السيد والعبد لم يعد له وجود في العالم ايضا".

كما شدد على ضرورة المحافظة على طبيعة مصنع اراك للمياه الثقيلة باعتباره احد الخطوط الحمراء بالنسبة لايران، وقال "ان اي اتفاق بين ايران ومجموعة 5+1 يجب ان يكون متوازنا ومتبادلا ومتزامنا مع الغاء الحظر، ويجب ازالة جميع اجراءات الحظر، كذلك يجب عدم وقف اي من الانجازات النووية الايرانية، ولا يحق لأحد المساومة في هذا المجال".

