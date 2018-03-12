عيسى قاسم: لا يوجد سقف اقل من المطالب الشعبية

وافاد موقع "صوت المنامة" اليوم الجمعة ان الشيخ قاسم بذلك أنهى حالة الجدل الموجودة في الساحة السياسية بشأن وجود صفقة سياسية، بأقل من المطالب الشعبية المعروفة والمعلن عنها.

واوضح "أن الحراك الشعبي إنطلق من أجل التغيير والاصلاح، وهذا أمر ثابت لا يمكن التنازل عنه أو التراجع، وانطلق الحراك الشعبي سلميا وبقي سلميا وعليه أن يبقى كذلك ولا عدول عنها اليوم ولا غدا، وانطلق بقصد سقف من الاصلاح، بحيث يعطي حالة من الاستقرار بحيث لا يحتاج الشعب إلى مواجهة جديدة مع السلطة.

واشار الشيخ قاسم ان "هذا السقف لابد منه ولا يوجد سقف آخر أقل منه يحل محله".

وقال: "انطلق الحراك الشعبي يطلب العزة والاستقلال للوطن بعيدا عن التبعية، ولا زال، ويجب أن يبقى كذلك ناظرا لمصلحة الوطن".

وأضاف الشيخ قاسم: "كل هذه ثوابت لا رفع لليد عن شيء منها، وما يتحرك فيه هو نوع الاساليب مما يلاقي تغيرا وتنوعها وتعددها في إطار السلمية ورفض العنف والارهاب"، داعيا لتطوير المشاركة الشعبية في الفعاليات السلمية.

مشددا على ان المشاركة يجب ان تكون من غير يأس او شكوى من تعب وملل.