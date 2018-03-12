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الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في نوى بريف درعا + فيديو

السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

دمشق ( العالم ) – 17-5- 2014- بدأ الجيش السوري عملية واسعة في مدينة نوى بريف درعا والتلال المحيطة فيها موقعاً عشرات القتلى في صفوف المسلحين، من بينهم القائد الميداني في مايسمى جبهة النصرة أسامة سويداني.

وقالت مصادر عسكرية  ان المعارك دارت بمحيط بلدة نوى والحارة الغربية وجنوب بناء السكك في بلدة عتمان.
وقال الخبير العسكري السوري تركي حسن في تصريح للعالم مساء الجمعة ان منطقة نوى هي عبارة عن نقطة جذب يتمركز فيها الارهابيون باعداد كبيرة وبالتالي ستؤثر في ميزان القوى بالمنطقة وسيضطر الارهاب الى ان ينحصر في مواقع ضيقة وكلما ضاقت رقعة الارهاب تزداد رقعة تمدد الدولة وسيطرة الجيش السوري وبالتالي سيؤثر ذلك في المعارك القادمة . 
في ريف دمشق، عمليات الجيش السوري مستمرة، الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين بالقرب من مبنى برج المعلمين بجوبر، ترافق مع اكمال الطوق العسكري حول الحي، ما سيمهّد لحسم المعركة سريعاً بحسب مصادر الجيش، عبر التمهيد الناري المكثف لدخول قوات النخبة في الجيش السوري الى داخل تلك الاحياء .
وقال المحلل السياسي السوري ثائر ابراهيم في تصريح للعالم: مايجري في جوبر من قبل الجيش السوري والتريث الذي يقوم به في العملية العسكرية هو بسبب ان الخطة الكلية تقتضي
بحصر المسلحين في منطقة واحدة وانها ذاهبة  لدفع المسلحين باتجاه دوما واخراجهم نهائيا من المناطق المحيطة بدمشق ، لذلك ربما منطقة جوبر يتم التريث بعلمياتها لان وقتها لن يحن لحد الان .
في موازاة ذلك استمر الجيش السوري بعملياته في محيط المليحة في الغوطة الشرقية ونجح بقطع كامل خطوط إمداد للمسلحين بين بلدتي دير العصافير وزبدين من الجهتين الشرقية والجنوبية للمليحة، ما يعني استكمال الطوق حول الملحية وعزلها بشكل كامل عن مناطق الغوطة الشرقية.
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