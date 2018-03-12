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طرابلس تندد بمحاولة انقلاب بنغازي وتحظر الطيران فوقها

طرابلس تندد بمحاولة انقلاب بنغازي وتحظر الطيران فوقها
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

نددت السلطات الليبية بالحملة التي يشنها اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر على مواقع مسلحين متشددين في بنغازي، واعتبرتها محاولة انقلاب.

وأعلن الجيش الليبي حظر الطيران فوق المدينة وضواحيها، مهدداً باسقاط اي طائرة تحلق فوق المنطقة غداة غارات جوية نفذت دون علم الحكومة، فيما توقفت الرحلات بين بنغازي ومصر، وأغلق مطار بنينا الدولي حتى إشعار آخر بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة.

واعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي في بيان نقلته وكالة الانباء الليبية الرسمية، أنه سيتم استهداف أي طائرات عسكرية فوق المدينة وضواحيها من قبل وحدات الجيش الليبي.

من جهته، أعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام القائد الأعلى للجيش الليبي "نوري أبو سهمين" أن العسكريين الذين قاموا بأحداث بنغازي المؤسفة هم أشخاص خارجون عن القانون وانقلابيون على ثورة 17 فبراير. ووصف أبوسهمين  في بيان السبت نقلته وكالة الانباء الليبية "هؤلاء الأشخاص العسكريين الذين قاموا بهذا العمل بالحالمين بحكم ليبيا وإرجاعها إلى زمن الظلم والعبودية وحكم الفرد".

هذا وقد ارتفعت حصيلة قتلى مواجهات بنغازي إلى 79 شخصا، والجرحى الى 141 بحسب وزارة الصحة الليبية.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي اتخذت قرار تعليق العمل بالمطار تخوفاً من توسع رقعة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة بنغازي يوم الجمعة والتي جرت بمناطق قريبة جداً من المجال الجوي الذي تستخدمه الطائرات المدنية في إقلاعها وهبوطها.

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