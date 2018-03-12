الشعار: سوريا تسير بخطى حثيثة في مكافحة الإرهاب

وافاد موقع "سانا" السبت ان الشعار التقى سفير كوريا الشمالية سيونغ واشار الى تطابق مواقف البلدين تجاه معظم القضايا المشتركة وخاصة ما يتعلق منها بالإرهاب ولاسيما أن الذين "يقودون الإرهاب ويحاولون أن يؤججوا الأزمة في سوريا هم الأميركيون وعملاؤهم في المنطقة وأن الشعب في كوريا عانى ولا يزال من سياسات الولايات المتحدة الأميركية".

واوضح أهمية الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية الذي يصمم السوريون على إنجازه بالرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد.

من جهته، جدد سيونغ هو موقف بلاده المؤيد لسوريا شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة الإرهاب وبناء دولة قوية مزدهرة، وقال "إننا في كوريا واثقون من أن الشعب السوري سيحقق الأمن والاستقرار ويبني دولة قوية".

وشدد على أن "كوريا وسوريا في خندق واحد لمواجهة الأطماع الأميركية والإسرائيلية وأن العلاقات بينهما لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو عملائها تخريبها".