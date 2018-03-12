دولة القانون تحمل الكتل السياسية فشل الحكومة العراقية

وافاد موقع "السومرية نيوز" امس السبت، ان القيادي في الائتلاف عدنان السراج قال: "إن الحكومة العراقية فشلت بسبب عدم تعامل الكتل السياسية وخصوصا الحلفاء معها".

وأضاف السراج: "أننا متمسكون بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية جديدة، وسنعمل على طرحه على مختلف الكتل"، مستدركا بالقول أن "كل شيء وارد وقابل للتغيير".

وكانت مصادر مطلعة أفادت، بأن ائتلاف دولة القانون حصل حتى الان في عمليات الفرز والعد للتصويت العام ببغداد على أكثر من مليون صوت، في حين بينت ان رئيس الائتلاف نوري المالكي حصل على 700 الف صوت وهو اكثر من مجموع كتل الاحرار والمواطن والفضيلة والصادقون مجتمعة.

