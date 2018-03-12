"تل ابيب" تلمح لإجرائها محادثات سرية مع عرب وفلسطينيين

وأكد افيغدور ليبرمان أن كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني اجتمعت سراً في لندن الاسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واوضح بان لقاء ليفني وعباس كان اجتماعاً خاصاً ولا يعني استئناف المفاوضات.

وتعتبر هذه التصريحات أول تأكيد رسمي على أن الجانبين لا زالا على اتصال مباشر رغم توقف الجهود الدبلوماسية الرسمية.

وأكدت ليفني انها زارت لندن، لكن مساعدين لها امتنعوا عن التعليق على الانباء التي أفادت بانها التقت مع عباس هناك. ولم يدل عباس ايضا بأي تعليق.

ويستبعد مسؤولون اسرائيليون استئناف المحادثات بين الجانبين، لكن قنوات خلفية في المنطقة تلعب دورا لدفعهما مجددا للجلوس إلى الطاولة.