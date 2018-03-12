روسيا: "الفيتو" سيكون ضد اي قرار لاحالة ملف سوريا الى "الجنائية"

وقال غاتيلوف اليوم الثلاثاء إن "المشروع الذي تم طرحه على مجلس الأمن الدولي غير مقبول بالنسبة لنا، ونحن لا نؤيده"، مؤكداً أنه "في حال طرح للتصويت فنحن سنستخدم الفيتو".

وأشار غاتيلوف إلى أن "المشروع يتضمن نداء لتسليم الأمور للمحكمة الجنائية الدولية.. ونحن منذ البداية أعلنا عن معارضتنا لهذا النهج في مجلس الأمن لأننا نعتبره غير بناء في الوضع الراهن.. وأن الغاية تتمثل في التوصل إلى قرار لمجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كأساس للتأثير على دمشق باستخدام القوة".

وتأتي هذه التصريحات بعد ان قامت فرنسا بتوزيع مسودة مشروع في مجلس الامن بهدف إحالة الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار يوم 22 مايو/أيار.