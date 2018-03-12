ايران ترحب بالطابع الديموقراطي للانتخابات السورية

وفي بيان لوزارة الخارجية الايرانية اليوم الخميس أعربت طهران عن احترامها للمبادئ الديمقراطية في سوريا ورحبت بالطابع التعددي للانتخابات.

وجاء في البيان ان "ايران تشدد على احترام تصويت الناخبين السوريين لانهم هم وحدهم يقررون مصيرهم السياسي".

واضافت طهران انها ترى في هذه الانتخابات اشارة الى "عصر افضل من الاستقرار والوحدة الوطنية" في سوريا.

وفاز الرئيس السوري بشار الاسد اثر نيله 88.7 بالمئة من اصوات المقترعين في الانتخابات التي اجريت الثلاثاء، كما اعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام الاربعاء.