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بالصور؛ عباس وبيريز بدور الفلاح في حديقة الفاتيكان

بالصور؛ عباس وبيريز بدور الفلاح في حديقة الفاتيكان
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

شارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الكيان الاسرائيلي شمعون بيريز في مراسم اقيمت بالفاتيكان تحت عنوان (صلاة للسلام ).

 وبحسب وكالات الانباء فان البابا فرانسيس اقام اليوم الاثنين قداسا تحت عنوان (صلاة للسلام) في الفاتيكان وذلك بمشاركة رئيسي السلطة الفلسطينية محمود عباس والكيان الاسرائيلي شمعون بيريز.
وكان البابا قد اعلن خلال زيارته الاخيرة للاراضي الفلسطينية المحتلة عن دعمه لمشروع الدولتين في الاراضي المحتلة.
هذا ويرافق رئيس كيان الاحتلال خلال زيارته الاخيرة للفاتيكان 20 مراسلا اسرائيليا.
وفي ختام القداس الذي اقيم في الفاتيكان قام كل من محمود عباس وشمعون بيريز والبابا فرانسيس بغرس شجرة زيتون في حديقة الفاتيكان ومن ثم تصافح عباس وبيريز وزعما انهما من دعاة التسوية في الشرق الاوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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