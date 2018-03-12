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البابا فرنسيس يعتبر ان "التسوية بحاجة الى شجاعة"

البابا فرنسيس يعتبر ان
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا البابا فرنسيس الى التحلي ب"الشجاعة" لصنع التسوية وذلك خلال صلاة مشتركة من اجل السلام الاحد مع رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي شمعون بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الفاتيكان.

وقال البابا امام الرئيسين في حديقة الفاتيكان حسب الترجمة العربية الرسمية لكلمته ان "صنع السلام يتطلب شجاعة تفوق بكثير شجاعة خوض الحروب (...) نحتاج الى الشجاعة لنقول نعم للقاء ولا للصدام، نعم للحوار ولا للعنف، نعم للتفاوض ولا للعداوة، نعم لاحترام المعاهدات ولا للاستفزازات، نعم للصدق ولا للازدواجية".

واضاف "إن العالم إرث نلناه من آبائنا، لكنه أيضا قرض من أبنائنا: أبناء تعبوا وأُرقوا بسبب الصراعات ويرغبون ببلوغ فجر السلام؛ أبناء يطلبون منا أن نهدم جدران العداوة وأن نسير في درب الحوار والسلام".

وتابع البابا "كثيرون للغاية هم الابناء الذين سقطوا كضحايا بريئة للحرب والعنف، انهم كزرع سلخ في اوج نموه. من واجبنا ان نعمل كي لا تذهب تضحيتهم سدى. ان ذكراهم تبث في داخلنا شجاعة السلام وقوة المثابرة في الحوار مهما كان الثمن والصبر اللازم لننسج شبكة قوية من التعايش السلمي".

وقال ايضا "يعلمنا التاريخ ان قوانا وحدها ليست كافية. لقد اقتربنا من التسوية اكثر من مرة لكن الشر نجح في الحيلولة دون ذلك بوسائل مختلفة. لذا نحن هنا (...) اننا لا نتخلى عن مسؤولياتنا بل نتضرع الى الله كضرب من المسؤولية السامية امام ضمائرنا واما شعبينا".

وسال الله ان "يبعث في داخلنا شجاعة القيام باعمال ملموسة من اجل بناء التسوية"، طالبا منه "تجريد اللسان واليدين من السلاح وتجديد القلوب والعقول كي تكون الكلمة التي تجعلنا نلتقي كلمة «اخ» ويصبح نمط حياتنا: شالوم، باشيه، تسوية".

وذكر البابا بيريز وعباس بان "هذا اللقاء تواكبه صلاة يرفعها اشخاص كثيرون، ينتمون الى ثقافات واوطان ولغات وديانات مختلفة".

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