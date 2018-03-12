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عمليات دجلة تستنفر جميع تشكيلاتها في محافظة ديالى

عمليات دجلة تستنفر جميع تشكيلاتها في محافظة ديالى
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة عمليات دجلة الثلاثاء، عن استفنار جميع تشكيلاتها الامنية في محافظة ديالى.

وأفادت "السومرية نيوز" عن عمليات دجلة مطالبتها الاهالي بالتعاون الايجابي لمواجهة اي طارئ، فيما اكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب جهد وطني مؤحد لمواجهة كافة التنظيمات الارهابية ومنعها من سفك دماء الابرياء.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي: إن "قيادة العمليات استنفرت جميع تشكيلاتها الامنية في اقضية ونواحي محافظة ديالى تحسبا لاي طارى"، مبينا ان "الاستنفار اجراء امني طبيعي اذا ما كان هناك تهديد للامن العام".

وأضاف الزيدي ان "ماحصل في الموصل لايمكن ان يتكرر بديالى"، مطالبا "اهالي ديالى التعاون الايجابي مع القوى الامنية بما يؤدي الى افشال اي مؤامرة يراد منها تعكير صفو الامن والاستقرار الداخلي".

واشار الزيدي الى ان "الاجهزة الامنية لديها القدرة على مواجهة من يحاول المساس بالامن وسترد بحزم على اي محاولة شريرة لضرب الاستقرار الداخلي".

وشدد الزيدي ان "المرحلة الراهنة تتطلب جهدا امنيا موحدا من قبل كافة العناويين المجتمعية لمواجهة التنظيمات الارهابية ومنعها من سفك دماء الابرياء لافتا الى ان "ديالى امانة في اعناق الجميع والدفاع عنها واجب وطني مقدس".

ويسيطر مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش"، منذ ليلة امس الاثنين، على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين، فضلا عن مراكز امنية ومؤسسات رسمية أخرى، كما انتشروا في الساحلين الايمن والايسر من المدينة.

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