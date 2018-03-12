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البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة طارئة الخميس المقبل

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة طارئة الخميس المقبل
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل، لمناقشة الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد.

وقالت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل بثته، اليوم، ان "مجلس النواب العراقي قرر، اليوم، عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل".

وأضافت القناة ان "المجلس سيناقش الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد، وخاصة بمحافظة نينوى".

وجاء ذلك بعدما تسلم مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2014)، طلبا مشتركا من رئاستي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بدعم العراق في حربه ضد الارهاب.
وقال المالكي في بيان حول الأزمة في محافظة نينوى "خصصنا جلسة مجلس الوزراء لمناقشة أزمة نينوى، حيث قرر مجلس الوزراء إعلان حالة التأهب القصوى وحشد الطاقات لمواجهة الإرهاب".
وأضاف "سنقدم طلباً سريعاً إلى مجلس النواب لتحمل مسؤولياته وإعلان حالة الطوارئ في البلاد والتعبئة العامة"، مبيناً أن "الحكومة قررت دعم الجهات التي أعلنت استعدادها لمواجهة الإرهاب ومساندة الأجهزة الأمنية".

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