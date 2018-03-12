مسلحو داعش ينتشرون بمؤسسات حكومية في الشرقاط بتكريت

وقال المصدر إن "مسلحي داعش انتشروا في مبنى قائممقامية الشرقاط وعلى مديرية الشرطة في الشرقاط وقاموا بإحراق مقر فوج الطوارئ".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عدداً من مناطق الشرقاط بدت خالية من القوات الأمنية العراقية".

وكان مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن عناصر "داعش" انتشروا في أحد الطرق الرئيسة شرق تكريت، وفي حين بين أنه تم فرض حظر تجوال جزئي بمناطق قضاء بيجي وتكريت، وأشار إلى أن العشرات من الأسر بدأت بالنزوح من تكريت إلى شمال العراق.

وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدير شرطة المحافظة اللواء الركن جمعة عناد وتعيين المدير السابق الذي تم اجتثاثه حمد النامس بدلاً عنه.

هذا وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنظيمها وإعادة رسم الخطط اللازمة لعودة تطهير نينوى، مشيراً إلى أن المجلس وجه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بواجباتها برعاية الأسر المهجرة.

