المالكي يوجه باعتقال كل من يتخلى عن موقعه واحالته للمحاكم

وقالت قناة العراقية في خبر عاجل لها إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه آمري القطاعات العسكرية باعتقال كل من يتخلى عن موقعه وإحالته إلى المحاكم العسكرية الميدانية".

كما دعا الائتلاف الوطني العراقي الى انزال اقصى العقوبات العسكرية بحق القادة العسكريين المتقاعسين عن حماية وطنهم ومقراتهم العسكرية، وفيما دعا القوى السياسية الى تشكيل خلية ازمة لمتابعة تطورات الاحداث وعقد اجتماع وطني لتدارس مستجدات الازمة الامنية، طالب ابناء عشائر نينوى وصلاح الدين والانبار بدعم الجيش في تصديه للارهاب.

وقال عضو كتلة الاحرار مشرق ناجي في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف الوطني بغياب حزب الفضيلة وكتلة الاصلاح في مقر الهيئة السياسية لكتلة الاحرار، إن "الائتلاف الوطني يدعو الى انزال اقصى العقوبات العسكرية بحق القادة العسكريين الذين تقاعسوا عن حماية وطنهم ومقراتهم العسكرية".

واضاف ناجي "كما يدعو الائتلاف الوطني القوى السياسية الى عقد مؤتمرات دائمة واجتماعات مستمرة لتشكيل خلية ازمة لمتابعة تطورات الاوضاع، وكافة القيادات والقوى الوطنية لعقد اجتماع وطني لتدارس مستجدات الازمة الامنية واتخاذ القرارات التي تحفظ وحدة العراق".

وتابع ناجي أن "الائتلاف الوطني يشدد على دعم ومساندة القوات الامنية في تصديها للازمة الامنية وتداعياتها جراء الهجمات الارهابية لداعش وتنظيم القاعدة"، داعيا كافة ابناء الشعب العراقي وخصوصا ابناء عشائر نينوى وصلاح الدين والانبار الى "الوقوف مع الجيش في تصديه للارهاب".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن امس الثلاثاء حالة الانذار القصوى والتأهب الشديد في جميع انحاء البلاد. فيما دعا البرلمان إلى اعلان حالة الطوارئ.

يذكر أن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" ينتشرون، منذ ليل الاثنين، على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين، فضلا عن مراكز أمنية ومؤسسات رسمية أخرى، فيما تمكن آلاف السجناء من الهروب من سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، بعد سيطرة المسلحين عليها.