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مكافحة الارهاب تطهر تكريت وبيجي من ارهابيي داعش

مكافحة الارهاب تطهر تكريت وبيجي من ارهابيي داعش
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن جهاز مكافحة الارهاب ان قوات النخبة العراقية استعادت السيطرة على مدينة تكريت بعد القضاء على ارهابيي داعش فيها، وتمكنت ايضا من تطهير قضاء بيجي من الارهابيين .

ونقلت قناة العراقية في خبر عاجل لها، ان جهاز مكافحة الارهاب اعلن ان "قوات النخبة وبالتعاون مع العشائر تمكنت من تطهير قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)، وتفرض سيطرتها التامة عليه".
من جهة اخرى اعلن تلفزيون العراقية ان محافظ صلاح الدين نفى اختطافه ويؤكد استقرار الاوضاع في سامراء.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.

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