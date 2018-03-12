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الجعفري يدعو لدعم دولي في مواجهة الإرهاب بالعراق

الجعفري يدعو لدعم دولي في مواجهة الإرهاب بالعراق
الخميس ١٢ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الأربعاء، الى تحشيد الدعم الدولي والإقليمي للعراق في مواجهته "الإرهاب" بهدف القضاء عليه والحيلولة دون انتشاره.

وافاد موقع السومرية نيوز ان مكتب الجعفري قال في بيان نشر على موقعه الالكتروني، إن "رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري استقبل الاربعاء  ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، والسفير الايراني حسن دانائي فر، والسفير التركي فاروق قيماقجي".

وأضاف المكتب أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأحداث الأمنية في العراق، وما تحمل من تداعيات تهدد أمن المنطقة، وآثاره السلبية على دول المنطقة والعالم".

وشدد الجعفري "بحسب البيان"، على ضرورة أن "تأخذ الأمم المتحدة دورها في تقديم الدعم والإسناد الدوليين للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، وإنهاء تواجد التنظيمات المتطرفة؛ باعتبار أن الأمم المتحدة هي المظلة الشرعية لدول العالم كافة، وأن العراق عضو مؤسس فيها".

وأكد أن "القوى السياسية العراقية الوطنية ستقف موقفاً موحداً إزاء هذه الأزمة، وستغلب المصلحة العامة على خلافاتها الجزئية، وعلى الأمم المتحدة أن تعطي ملف العراق أهمية خاصة لأن سيادته مهددة".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي الثلاثاء، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة اليوم الخميس لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.
 

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