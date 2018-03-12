بايدن يدعو الى اطلاق سراح الرهائن الاتراك في العراق

وجاء في بيان للبيت الابيض ان "نائب الرئيس اشار الى ان الولايات المتحدة تدين الاعمال التي يقوم بها عناصر (ما تسمى بـ) الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وهي تدعو الى عودة الطاقم والعائلات التركية بكل امان فورا".



واضاف نائب الرئيس ان الولايات المتحدة تدعم "الاجراءات التي اتخذها العراقيون وقوات الامن الكردية للعمل معا من اجل التصدي لتهديد داعش".



وابلغ بايدن ايضا رئيس الوزراء التركي ان الولايات المتحدة "مستعدة لدعم الاعمال التي تقوم بها تركيا من اجل عودة مواطنيها بكل امان" وانها تبقى "على اتصال وثيق مع الحكومتين التركية والعراقية من اجل ايجاد حل للوضع" في العراق.