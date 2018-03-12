روسيا تعرب عن تفاؤلها بعد محادثات مع ايران في روما

وصرح ريابكوف نائب وزير الخارجية "يمكننا ان نقول ان صياغة اتفاق ... تحقق تقدما. وبعد هذه المحادثات نحن متفائلون نسبيا عشية جولة جديدة من المفاوضات تبدا الاثنين في فيينا"، كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية.

الا انه اشار الى ان الامر يقتصر في هذه المرحلة على"معرفة الى اي حد يمكننا التقدم في الجولة المقبلة واين يمكن ان نواجه مشاكل جدية".

واضاف ان افاق تحقيق تقدم تتضح "في بعض الجوانب"، كما نقلت عنه ريا نوفوستي. وقال "نحن ننتقل من الحوار العادي الى البحث عن حلول ملموسة".

وصرح ريابكوف ان "الوفد الايراني وكما تبين لنا قام بعمل مهم مع زملائنا الاميركيين والفرنسيين في اليومين الاخيرين (الاثنين والثلاثاء) في جنيف".

وكانت ايران توصلت مع مجموعة 5+1الى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حول البرنامج النووي وتامل صياغة اتفاق نهائي بحلول 20 تموز/يوليو.

وتحضر ايران للجولة المقبلة من المفاوضات المقررة بين 16 و20 تموز/يوليو في فيينا من خلال القيام بمشاورات ثنائية.

وكان عباس عراقجي كبير المفاوضين الايرانيين قد صرح بان المشاورات مع الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء في جنيف اجريت في أجواء ايجابية وبناءة، كما ان مشاورات يوم الاربعاء مع فرنسا كانت "مفيدة". ومن المقرر اجراء مشاورات مع المانيا في طهران الاحد.