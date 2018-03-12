عراقجي: المفاوضات مع اميركا تقتصر على الشأن النووي

واشار مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات صحافية اليوم الاحد، الى المفاوضات الثنائية مع الوفدين الاميركي والروسي قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا، وقال: ان المفاوضات بين الوفدين الايراني والاميركي ستجري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في جنيف بسويسرا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.

واضاف، كما ستجري المفاوضات مع الوفد الروسي في روما يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع الجاري.

ورداً على سؤال حول دوافع اجراء مفاوضات منفصلة مع الوفدين الاميركي والروسي قبل جولة المفاوضات المقبلة مع (5+1) بفيينا، قال: ان المفاوضات مع البلدان الستة تتصف بالصعوبة والتعقيد وينبغي العمل على تنسيق مواقف هذه البلدان لان لديها افكار مختلفة.

واعتبر اجراء مفاوضات ثنائية قبل وبعد جولات المفاوضات مسألة عادية ومتواصلة، مشيرا الى ان مثل هذه المفاوضات كانت تجري على هامش الاجتماعات او قبل بدئها وبعد اختتامها.

ولفت الى ان الوفد الايراني ونظيريه الروسي والصيني كانوا يدخلون في مشاورات منتظمة، حيث يتم تبادل الزيارات في عاصمتي البلدين وطهران.

ونوه الى ان المفاوضات الثنائية بين ايران واميركا كانت تجري على هامش الحوار مع (5+1) "الا ان المفاوضات قد وصلت الى مراحل جادة لذلك يتم الدخول في حوار منفصل".

وفيما يخص الحظر المفروض على ايران، وقال: ان معظمه فرضته اميركا ولم تفرضه البلدان الاخرى في (5+1)، موضحاً ان اجتماع يوم غد مع الوفد الاميركي سيكون ثلاثيا بحضور مساعد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هلغا اشميت.

وحول تفاصيل اجتماع يوم غد مع مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان، قال: انه سيتم التباحث حول الموضوع النووي ولن يتم التطرق الى شأن آخر و"قد تم التأكيد على هذا الامر مراراً".

ولفت عراقجي، الى انه الى جانب الموضوع النووي سيتم التباحث مع الوفد الاميركي يوم غد حول الحظر الذي ينبغي ازالته. ووصف شيرمان بانها الشخصية الثانية في الخارجية الاميركية بعد جون كيري وسيرافقها مساعد كاتب الدولة الاميركي ويليام بيرنز في المفاوضات.

وقال: ان بيرنز شارك في الجولات السابقة من المفاوضات وكان دوره مؤثرا في اجتماع جنيف، واعرب عن امله بان تكون مشاركته ايجابية في مفاوضات يوم غد.

وتابع يقول: انه سيلتقي مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على هامش مؤتمر نزع السلاح الذي سيعقد يومي الاربعاء والخميس القادمين في روما.

كما توقع عراقجي اجراء محادثات مع عدد من الدول الاوروبية على هامش مؤتمر روما او ان يقوم بعض المسؤولين الاوروبيين بزيارة طهران لهذا الغرض.

وشدد عراقجي على ان المفاوضات الثنائية مع اميركا وروسيا تأتي في اطار المزيد من الاستعدادات للمشاركة في المفاوضات النووية بين ايران و(5+1) المقرر اجراؤها من ۱۶ حتى ۲۱ حزيران/ يونيو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.