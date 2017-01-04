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جرحى بغارات سعودية على اليمن، ومقتل عدد كبير من المرتزقة

الأربعاء 4 يناير 2017 - 08:14 بتوقيت غرينتش
جرحى في غارات سعودية على اليمن، ومقتل عدد كبير من المرتزقة

واصل تحالف العدوان السعودي شن غاراته على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة فيما استهدفت القوات اليمنية تجمعات المرتزقة في مأرب والجوف ولحج ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم، كما قتل عدد من الجنود السعوديين في نجران وجيزان وعسير.

العالم ـ الیمن

وشن طيران العدوان السعودي 5 غارات على وادي صبر بمديرية سحار بصعدة، رافقه قصف سعودي بالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين في منطقة عياش بمديرية منبه بصعدة.

واستهدفت المدفعية اليمنية تجمعات لمرتزقة الرياض في تل المطار بمديرية صرواح في مأرب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير مدرعة بمن فيها.

وفي محافظة الجوف تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على مواقع لقوى العدوان كانوا قد تمركزوا فيها بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف. وقصفت القوة صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعاً لآليات المرتزقة في منطقة كهبوب بلحج، محققة إصابات مباشرة.

ولم يكن وضع قوى العدوان أفضل في جبهات الحدود، حيث استهدفت القوات اليمنية تجمعاً للجنود السعوديين في رقابة السديس بنجران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

واستهدفت عدد من الجرافات في الطريق المؤدي إلى موقع السديس العسكري بصاروخ موجه ما إلى تدمير إحداها الأمر الذي أثار حالة من الرعب ودفع بقية الجرافات للانسحاب.

أما في جيزان فقد قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع المنتزه ومثلث الركبة ومركز موقع القمايم. ودمرت آلية سعودية محملة بالجنود في منفذ علب بعسير، ما أدى إلى مقتل كامل أفرادها.

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