أيمن نور: ما جرى لأحمد شفيق في الإمارات يشبه ما جرى لسعد الحريري في السعودية

العالم – العالم الإسلامي

وقال نور في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن ما جرى مع شفيق مشابه لمنع السلطات السعودية، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مغادرة الرياض.

وأوضح أن ما جرى لشفيق يجسّد شكلا من أشكال البلطجية في مصر.

وبحسب نور، فإنه لا يتوقع أن نفوذ السيسي وصل إلى مطارات أبو ظبي، مطالبا الإمارات بوقف التدخل في الشأن المصري.

يذكر أن أحمد شفيق اتهم الحكومة الإماراتية بمنعه من السفر، بعد نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما نفاه وزير الدولة لشؤون الخارجية، أنور قرقاش.

المصدر: عربي 21

216