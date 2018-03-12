اكاديمي إماراتي يشتم أحمد شفيق ويهاجم "الجزيرة"!

وقال عبد الله في تغريدة عبر "تويتر"، إن "أحمد شفيق يكذب عندما يقول إن الإمارات منعته من السفر".

وأضاف: "أن يلجأ للجزيرة ليبث كذبه، فتلك خسة، وليس نكرانا للجميل فحسب".

وبحسب عبد الخالق عبد الله، فإن "الشعب المصري سيكون أكثر من سيرفض أحمد شفيق بعد أن اختار طريق الجزيرة".

واتهم عبد الله قناة "الجزيرة" بالتحريض ضد استقرار مصر "ليلا ونهارا"، زاعما أنها "لا تود الخير للشعب المصري".

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، هاجم شفيق، ونفى أن تكون أبو ظبي منعت المرشح المصري القادم للانتخابات الرئاسية من مغادرة البلاد.

المصدر : عربي 21

112