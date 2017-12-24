حزب المرزوقي يدعو لمنع الإماراتيين من دخول تونس‎

العالم - تونس

وندد الحزب، في بيان بالقرار الإماراتي، ووصفه بـ"الأرعن" "الذي، ينتهك الحق في التنقل، ويخالف كل الأعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي".

وأوضح البيان أن القرار الإماراتي "يعكس استهدافا لتونس والنساء التونسيات؛ بغرض الإهانة".

كما ندد البيان بموقف الحكومة التونسية، واتهمه بـ"المتخاذل"، حيث استقبلت السلطات بشكل روتيني السفير الإماراتي، واكتفت بنقل ما يحدث، دون التعبير عن أي موقف وفق البيان.

كما ندد البيان بما وصفها "بالممارسات المتواترة المعادية لدولة الإمارات ضد تونس ومسارها الديمقراطي، ومحاولاتها المستمرة لاستمالة وتوظيف جزء من النخبة السياسية والإعلامية هذا الاتجاه".

المصدر: عربي 21

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