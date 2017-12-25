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عشية ذكرى ميلاد المسيح (ع)..

روحاني يزور عوائل الشهداء المسيحيين + صور

روحاني يزور عوائل الشهداء المسيحيين + صور
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الايراني "حسن روحاني"، مساء اليوم الاحد وعشية ذكرى ميلاد النبي عيسى المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد 2018، عائلة الشهيد الارمني "جورج كشيش هارطون".

العالم - إيران

وقدم رئيس الجمهورية حسن روحاني في هذا اللقاء تبريكاته بمناسبة ميلاد النبي عيسى (ع) الى جميع البشرية، معربا عن أمله في ان تتمكن شخصية المسيح (ع) وتعاليمه من قيادة الانسانية نحو السلام والهدوء والتعايش السلمي.

وثمن رئيس الجمهورية صبر وتضحيات آباء الشهداء الابرار، وقال: ان الشعب الايراني بأسره هو حافظ دماء الشهداء الاعزاء، الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن ايران.

واوضح الرئيس روحاني ان جميع الاديان والطوائف والاعراق يعيشون في ايران جنبا الى جنبا ويتشاركون في الافراح والاحزان، مضيفا: ان شعبنا عاش دوما جنبا الى جنب وسيظل كذلك.

واشار رئيس الجمهورية الى ظروف المسيحيين في منطقة الشرق الاوسط، وقال: ان المسيحيين تكبدوا خسائر عديدة في العراق وسوريا ولبنان من قبل الارهابيين، كما ان هذه الظروف كانت سائدة بالنسبة للمسلمين، وبالتالي فإن الإرهابيين اوجدوا ظروفا ربطت مصير المسلمين والمسيحيين أكثر وأكثر، وفي مثل هذه الظروف من الضروري ان نتعاون فيما بيننا اكثر من السابق.

وفي هذا اللقاء اعربت والدة الشهيد "جورج كشيش هارطون" واخواته عن سعادتهم لزيارة الرئيس روحاني، وتحدثوا عن ذكرياتهم عن الشهيد.

يذكر ان الشهيد "جورج كشيش هارطون" استشهد عام 1988 وفي سن 26 عاما في منطقة كيلان غرب وعمليات مرصاد بمحافظة كرمانشاه، اثناء الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام المقبور على ايران.

كما التقى رئيس الجمهورية "حسن روحاني" مساء اليوم وبنفس المناسبة، عائلة الشهيد "ادوين شاهميريان" الذي استشهد عام 1987 في سن 20 عاما في منطقة ميمك بمحافظة ايلام. واكد الرئيس روحاني في هذا اللقاء ان الارامنة يحظون بالاحترام ومكانة عالية لدى الشعب الايراني.

وقال: ان الشعب الايراني يقدر تضحيات الشهداء وصبر ومقاومة عوائل الشهداء الابرار.

وفي هذين اللقائين قدم مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، سيد محمد علي شهيدي، شهادة تقدير من قبل الرئيس روحاني الى عائلتي الشهيدين.

المصدر: وكالة فارس

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