ترامب سينافس مرشحا جمهوريا في انتخابات 2020

العالم - الاميركيتان

وقال فليك وهو من الجمهوريين المناهضين لترامب، في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي": "إذا ترشح الرئيس لولاية أخرى، إذا استمر على النهج ذاته، فإن عددا كبيرا من الناخبين سيبحثون عن مرشح آخر".

وأضاف: "إذا خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ثمة احتمال أن يكون هناك منافس مستقل لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020".

وأعلن فليك في الخريف أنه سيغادر مجلس الشيوخ نهاية عام 2018.

والرؤساء الأمريكيون المنتهية ولايتهم هم عموما مرشحون طبيعيون لحزبهم مع انتهاء ولايتهم الأولى، ولكن مواجهتهم لمرشحين أخرين في اطار الانتخابات التمهيدية ليست أمرا نادرا.

فالرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، أضطر إلى مواجهة السناتور الديمقراطي تيد كينيدي في عام 1976، وفي العام 1980، واجه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته المرشح يومها رونالد ريغن.

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وفليك واحد من جمهوريين قلائل في الكونغرس أعلنوا معارضتهم لترامب سواء لشخصيته أو سياسته التي يعتبرونها متشددة.

وتأسف في المقابلة لتحول الحزب الجمهوري إلى حزب "الرجال البيض المسنين"، معتبرا أن "الغضب والحقد لا يصنعان فلسفة حكومية".

وسئل هل سيترشح العام 2020، فأجاب "لا أستبعد شيئا، لكنني لم أخطط لذلك".

المصدر: أ ف ب