مسيحيو تونس يحتفلون بقداس عيد الميلاد

العالم-تونس

وترأس أسقف الكنيسة ايلاريو انتونيازي قداس عيد الميلاد بحضور عدد من مسيحيي تونس وآخرين من أوروبا وافريقيا، بمشاركة عدد من اصدقائهم المسلمين.

ويحيي المسيحيون سنويا أعياد الميلاد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر.

وانطلقت الاحتفالات في الكنيسة الكاتدرائية منذ ليلة السبت وتتواصل الى اليوم الأول من العام الجديد.

وشهدت الكنيسة أجواء دينية تميزت بالخشوع اقيمت فيها الصلاة والأدعية وأشعلت فيها الشموع.

وقد قدمت فرقة من جنسيات مختلفة أناشيد دينية مقدسة لدى المسيحيين.

وعلى هامش الاحتفال بعيد الميلاد، دعا أسقف الكنيسة إيلاريو انتونيازي، أن يعم التسامح والمحبة والخير في العالم أجمع وهنأ جميع مسيحيي العالم بعيد ميلاد الميلاد.

ويعود تاريخ تأسيس الكاتدرائية التونسية في عام 1897 زمن الاستعمار الفرنسي (1881 ـ1956) وأصبحت هذه الكاتدرائية مقرا لأسقفية تونس منذ عام 2005.

يذكر أنه لا يوجد احصائيات دقيقة لعدد المسيحيين في تونس لكن بحسب مصادر غير رسمية فان عددهم نحو عشرين ألف نسمة ما يعادل 0.2% من السكان.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي (من بينها الكاثوليك والإنجلييين) بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) بالعيد يوم 7 يناير/كانون الثاني من كل عام.

المصدر: الأناضول

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