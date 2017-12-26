البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الاسود شرق قرية ابو دالي بريف حماه الشمالي الشرقي
مصادر يمنية: أشلاء الضحايا تناثرت على مسافة 300 متر من مكان غارات العدوان في سوق شهرة بتعز ومعظمها غير قابل للتعرف
مصادر يمنية: أكثر من 50 شهيدا وجريحا استقبلتهم مستشفيات محافظة تعز إثر غارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مصادر فلسطينية: إصابات واعتقالات في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في نقاط التماس بالخليل جنوبي الضفة
مصادر يمنية:مستشفيات محافظة تعز تستقبل اعدادا كبيرة من الضحايا سقطوا بغارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مصادر يمنية: مستشفيات محافظة تعز تستقبل اعداد كبيرة من الضحايا سقطوا بغارات العدوان على سوق شعبي بمديرية التعزية
مراسل العالم:مسلحو"النصرة"بريف دمشق الجنوبي الغربي يرضخون للدخول بمفاوضات لترحيلهم إلى إدلب ودرعا
مراسل العالم:عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين كحصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على سوق شهرة الشعبي بتعز
مراسل العالم:مسلحو "النصرة"والفصائل المرتبطة بها يستسلمون في محور مغر المير مزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رئيس أكاديمية الأقصى الشيخ ناجح بكيرات من دخول المسجد الأقصى المبارك

مضيفات الطيران يثرن جدلا كبيرا في مصر!

مضيفات الطيران يثرن جدلا كبيرا في مصر!
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أثير في مصر، جدلا واسعا حول مظهر المضيفات والمضيفين بشركة مصر للطيران، الخطوط الجوية الحكومية.

العالم - افريقيا

الأمر بدأ بطلب إحاطة في مجلس النواب تقدمت به الأسبوع الماضي النائبة جليلة عثمان حول ما وصفته بتدني مظهر مضيفي ومضيفات الشركة.

وفي نقاش دار في اجتماع للجنة السياحة والطيران بالبرلمان اشتكت عثمان من وجود "مضيفات (عمرهن) فوق الخمسين عاما" مطالبة بنقلهم لوظائف أخرى ووضع حد أقصى لسن العاملين بوظيفة الضيافة الجوية، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأوضحت النائبة أن الضيافة تعد واجهة أولى للبلاد أمام الزائرين معلقة على هيئة بعض المضيفات قائلة "لا يصح أن يكون المضيفة حجمها كبيرا بعض الشيء… لو كان هذا شكلها فلنغيرها".

ورغم تأكيد وزير الطيران شريف فتحي إيقاف بعض المضيفات بسبب وزنهم الزائد، رفض الوزير تعميم هذا النموذج، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 3 آلاف مضيف ومضيفة بمصر للطيران.

ولاقت تعليقات البرلمانية المصرية ردا غاضبا من النقابة العامة للضيافة الجوية التي قالت في بيان الإثنين إن "الاستجواب المقدم (في البرلمان) نوع من التمييز العنصري ضد المرأة".

وأضافت النقابة في بيانها أن "المعيار الرئيس لهذه المهنة هو اللياقة الطبية للطيران… وإذا كانت النائبة الفاضلة لا ترى في ذلك تمييزا ضد المرأة، فإن النقابة تدعو سيادتها إلى التفضل بتنفيذ اقتراحها أولا داخل مجلس النواب".

وبدوره، قال وزير الطيران شريف فتحي، إن شركة مصر للطيران، ضحية حالة الضجة التي أثيرت حول انتقاد برلمانية لمظهر مضيفات الشركة.

وأشار فتحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON-E" المصرية، مساء الإثنين، إلى أن شركة مصر للطيران بها طاقم مضيفات "هايل"، مضيفا أن هناك إدارة متخصصة داخل الشركة تختص بشكل المضيفات من حيث الوزن، والشكل العام.

وأكد أنهم لا يميزون بين المضيفات، ووجود مضيفات كبيرة في السن أمر طبيعي، ولا يمكن الاستغناء عنهن، مؤكدا أن تصريحات النائبة تجاه مضيفات الشركة لم تتسبب في أزمة بين البرلمان ووزارة الطيران كما يتردد

سبوتنيك

روابط ذات صلة

وزير الطيران المصري: ننتظر توقيع ”بوتين” بعودة الطيران

محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

مصر تتابع مفاوضات سد النهضة في اديس ابابا اليوم

بسبب اساءته للاقصى برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة يوسف زيدان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قمر صناعي جديد لكوريا الشمالية.. تحدٍ آخر لمجلس الأمن

ولايتي: ترامب يؤسس لحرب فعلية والعالم قلق لتصرفاته!

رئيس برلمان كردستان يعلن "رسميا" إستقالته من منصبه

المنتخب العراقي يواجه قطر في ثاني مبارياته بخليجي 23

القبض على مسلح حاول الدخول إلى مقر إقامة رئيس الأرجنتين

ما الذي يريده اردوغان من جزيرة سواكن السودانية

نائب يطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف "اعتقال وقتل" متظاهري كردستان

"داعش" يعلن في بيان عن "عودة قريبة" للبغدادي!

"الفاو" تحذر من تداعيات الاستخراج المفرط للمياه الجوفية بالمغرب

باكستان تعلن مقتل 3 من عسكرييها بقصف هندي على كشمير

سعی لإستعادة قبعته المفضلة من قرد.. وهذا ما حدث!

رئيس برلمان الجزائر يرحب بالدعوة الايرانية الى مؤتمر البرلمانات الاسلامية

شنغهاي تكافح مرض "المدينة الكبيرة"

مضيفات الطيران يثرن جدلا كبيرا في مصر!

مصدر يمني يدحض أنباء فشل إطلاق صاروخ وسقوط مدنيين

إطلاق خط ساخن بين واشنطن وبكين بشأن كوريا الشمالية

وزير الطيران المصري: ننتظر توقيع ”بوتين” بعودة الطيران

ألمانيا لا ترى تركيا وأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور

“القاعدة” في سوريا.. على حافة حرب وسط اقتتال داخلي واحتجاز قادة بارزين

منظمة السياحة العالمية تزف بشرى سارة للسوريين

الأکثر مشاهدة