مصر تفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

العالم - افريقيا

وأضاف الجارحي أن 22 دولة تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، حسب "رويترز".

وأشار الوزير إلى أنه ستتم جولة ترويجية للسندات، في يناير/ كانون الثاني، دون أن يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية.

ومن المتوقع إصدار السندات الدولية، في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

وباعت مصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سندات دولية ب4 مليارات دولار على 3 شرائح.

وفي أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة المصرية على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار. وباعت مصر سندات بقيمة3 مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.