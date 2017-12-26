البث المباشر
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مراسل العالم : مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات
مصادر يمنية: أكثر من 100 شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية باستهداف طيران دول العدوان لسوق شهرة بمديرية التعزية بتعز
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي المهجورة وتل الاسود شرق قرية ابو دالي بريف حماه الشمالي الشرقي
مصادر يمنية: أشلاء الضحايا تناثرت على مسافة 300 متر من مكان غارات العدوان في سوق شهرة بتعز ومعظمها غير قابل للتعرف

مصر تفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

مصر تفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده ستختار، اليوم، ما بين 4 و5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية.

العالم - افريقيا

وأضاف الجارحي أن 22 دولة تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، حسب "رويترز".

وأشار الوزير إلى أنه ستتم جولة ترويجية للسندات، في يناير/ كانون الثاني، دون أن يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية.

ومن المتوقع إصدار السندات الدولية، في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

وباعت مصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سندات دولية ب4 مليارات دولار على 3 شرائح.

وفي أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة المصرية على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى  7 مليارات دولار. وباعت مصر سندات بقيمة3 مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.

روابط ذات صلة

مضيفات الطيران يثرن جدلا كبيرا في مصر!

وزير الطيران المصري: ننتظر توقيع ”بوتين” بعودة الطيران

محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

مصر تتابع مفاوضات سد النهضة في اديس ابابا اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا: واشنطن تتصرف كما في الحرب الباردة

العراق: بدء عملية تفتيش كبيرة في جنوب ديالى شرق بغداد

50 شهيدا وجريحا في غارات سعودية على سوق شعبي بتعز

توقيع 22 اتفاقية بين تركيا والسودان

مصر تفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

الاحتلال يهدم منشأتين بعد اقتحام آلياته بلدة سلوان

تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب في مصر

لهذه الأسباب يكتب الأطباء بخط غير مفهوم!

الكرملين: عدم قبول ترشيح نافالني لا يؤثر على شرعية الانتخابات

بالفيديو: أردوغان يتعرض لموقف محرج جدا !

إنفلونزا الطيور تتسبب باعدام 12.3 مليون دجاجة في ايران

السعوديه تعفي القتلة في اليمن من القروض العقارية

نائب رئيس مجلس بغداد يقدم طلبا لاعفاءه من منصبه

احتمال جلوس بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار مع واشنطن في العام المقبل

القدس.. خانها النذلاء فاحتضنها الشرفاء

الاُسقف الأعظم للأرمن: يتمتع أتباع شتى الأديان بالحرية القانونية في ايران

ثورة طبية في ايران.. منظومة نانوية لنقل الدواء والجينات للخلايا السرطانية

توزیع آلاف الكرفانات في المناطق القروية المنكوبة بزلزال كرمانشاه

"مجتهد" يضيف تفاصيل جديدة على تقرير "نيويورك تايمز" عن الحريري!

تسريب صوتي يكشف انهيار النصرة في مزرعة بيت جن

الأکثر مشاهدة