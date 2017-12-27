الجيش اليمني: صواريخنا تصل إلى مدن لايتصور أحد أن نصل إليها

العالم - اليمن

وأضاف راشد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن تلك التصريحات جاءت رداً على المجازر التي ارتكبها طيران السعودية والإمارات وسقط خلالها اليوم المئات من القتلى والجرحى من المدنيين، دون أن يحرك ذلك ساكناً للأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو المنظمات الإنسانية، فهناك صمت مريع جداً.

وتابع راشد، "إننا لن نستجدي أحداً بل سنقوم بالرد على تلك المجازر بنفس الطرق التي يقومون بها وربما بشكل أشد، فقد عمل التحالف على تغييب كل المنظمات الدولية والحقوقية لكي يعبث باليمن كما يشاء".

وحول ما إذا كان تصريح رئيس اللجان الثورية هو بدافع ما أشيع حول مقتله في إحدى الغارات، قال راشد، إن "التحالف وأنصاره يقتلون كل يوم قائد من الجيش أو من أنصار الله، وذلك على قنواتهم وصحفهم وليس على أرض الواقع".

ومضى بقوله، "أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها وأن ترد بما لديها من أدوات ردع، والقوة الصاروخية لدينا هي أكبر أدوات الردع سواء كانت بحرية أو غيرها وهي قادرة على الوصول لأهداف مرصوده بدقة كبيرة وفي مناطق ومدن قد لا يتصور أحد أن نصل إليها في يوم من الأيام، فكيف يستهدف الطيران سوق شعبي بتعز، واضح للعيان وليس به أي مظهر مسلح".

وأوضح راشد، أن ما صرح به محمد علي الحوثي، رئيس اللجان الثورية هو تصريح مسؤول لديه كل المعلومات ويعلم جيداً قدراتنا على فعل ما هدد به.

وكان رئيس اللجنة الثورية محمد على الحوثي قد غرد اليوم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، هدد فيه دول التحالف بالابتعاد عن الأبراج أو العمل بها لأنها أهداف للصواريخ اليمنية.

سبوتنيك