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رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
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ملتقى التصوف الإسلامي يدين المجازر السعودية اليومية على اليمن

ملتقى التصوف الإسلامي يدين المجازر السعودية اليومية على اليمن
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدر "ملتقى التصوف الإسلامي" بياناً بشأن المجازر اليومية التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

العالم - مراسلونا

وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله القائل: [وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ] والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله ناصراً للمستضعفين وقامعاً للظالمين والمفسدين، وعلى آله الطاهرين وأرض اللهم عن اصحابه المنتجبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .
إن ملتقى التصوف الإسلامي ليدين ويستنكر بكل كلمات الاستنكار ولغات الإدانة الجرائم الوحشية التي مازال يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني في حق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها في محافظة صنعاء وذمار والحديدة وتعز ، فقد اُستهدف المواطنين في أماكن تجمعاتهم وأعمالهم واسواقهم ومزارعهم، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى .
هذا ونحن في ملتقى التصوف الإسلامي نهيب بالشعب اليمني بجميع طوائفه ومكوناته بأن يتحركوا التحرك الجاد والكبير والفعَّال انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وبالمهمة التي أنيطت بهم وذلك في التصدي لهذا العدوان الخبيث عن طريق رفد الجبهات بالمزيد من المقاتلين ودعمها بالمال . وندعوا العلماء الى تكثيف التوعية الجهادية للشعب اليمني بجميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة... وتوعيته بخطر هذا العدوان وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في هذا البلد .
وعلى الجميع أن يقفوا ضد المرجفين والخونة والعملاء أذناب العدوان وعدم التساهل مع كل من يخون وطنه ويساعد العدوان على قتل شعبه واحتلال أرضه .
فيا شعب اليمن أنتم اليوم بقية السابقين وقدوة اللاحقين وأنصار الرسول الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين، فلا تقاعس ولا صمت ولا سكوت فنحن في مرحلة إما أن نكون أو لا نكون... إما أن نحيا أعزاء أو نموت شهداء .
فاستمروا برهانكم على الله فبه ستنتصرون، ولا تنتظروا صحوة ضمير العالم فهو منذ ثلاثة أعوام ميت متواطئ صامت ساكت أبكم مشلول لم يحرك ساكناً تجاه مايحدث من مجازر في حق ابناءكم .
فراهنوا على الله ومن كان الله معه فهو ناصره ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم ..)
وياشعبنا اليمني ابشروا ها هي الانتصارات الكبيرة قد أشرقت، وسحائب صيفها قد أرعدت وأبرقت، وسفينتها قد صنعت، ورياحها قد هبتّ، وراياتها قد رفعت، فكونوا ممن أمّ لسوحها، وأتمّ بنوحها ( وهو السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي) وسوف تستوي بكم في جودي مكة وستدخلوها فاتحين إن شاء الله تعالى، وستزورون المدينة المنورة ( قبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم) وبهذا تكونوا قد حررتم الحرمين من عابد الصنمين ( أليس الصبح بقريب ).

صادر عن ملتقى التصوف الإسلامي

8 ربيع ثاني 1439 هـ 
الموافق 26 - 12- 2017

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