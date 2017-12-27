البث المباشر
لافروف:تدمير "النصرة" مهمة رئيسية لمكافحة الإرهاب في سوريا
لافروف:تدمير "لنصرة" مهمة رئيسية لمكافحة الإرهاب في سوريا
لافروف: الجزء الرئيسي من المعركة ضد "داعش" قد انتهى
احتجاز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو وقوات الأمن تعمل على تحريرهم
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر

مسلحو ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب

مسلحو ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد عملية عسكرية مركزة شنها الجيش السوري على مواقع جبهة النصرة الإرهابية في ريف دمشق الجنوبي الغربي، تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار تمهيداً لخروج المسلحين من البلدتين، وإعلان هذه الجهة خلال أيام، خالية من الإرهاب.

العالم - مقالات وتحليلات

إذن..  هي عملية مدروسة قام بها الجيش السوري على محور ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالتركيز على أهم معاقل جبهة النصرة في بيت جن ومغر المير، حيث تشكل مرتكزا لتنقل المسلحين بين عدة مناطق سورية مع الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني في الجولان السوري.

هذه العملية علقها الجيش السوري في يومها الثاني والتسعين، حيث دخلت منذ حوالي 20 يوماً مرحلتها الأخيرة، وهذه المرحلة شهدت تكثيفاً نارياً – مدفعيا وجويا، وذلك تمهيداً، لدخول القوات السورية إلى أطراف مزارع بيت جن وأطراف مغر المير.

مصادر موقع قناة المنار تتحدث عن مراحل متسارعة مرّت خلالها العملية العسكرية في الريف الغربي لمحافظة دمشق، حيث تم إطباق الحصار على “النصرة” بشكل كامل بعد تمكن قوات الجيش السوري من دخول منطقتي الكينايات وظَهْرِة عامر جنوبي بيت جن، حيث بدأت جبهة النصرة تطلق صرخات الاستغاثة بعد حصار مطبق عليها، وبعد ما تكبده المسلحون من خسائر في العتاد والعديد بلغت عشرات القتلى وعشرات الجرحى، إذ أن الجيش السوري تولى مهمة الحصار والاستهداف من شرقي وشمال شرقي بيت جن، تلاها عملية الدخول إلى الأطراف وفصل المناطق، فيما ساهمت بلدة حضر من الجهة الغربية في التصدي والحصار.

وخلال الأيام الأخيرة برزت محاولات دعم مباشر من قبل مراصد العدو الصهيوني، الذي حاول تمرير السلاح لجبهة النصرة في بيت جن، ولكن عمليات الرصد من جهة حضر المتاخمة للشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حالت دون نجاح تلك المحاولات، بعد قيام لجان الدفاع الشعبي المرابطة في حضر بضرب تلك القوافل.

الساعات الأخيرة لعملية ريف دمشق الغربي..

استمر تقدم القوات السورية في منطقة الهناكير الواقعة بين مغر المير ومزارع بيت جن وتم السيطرة عليها تماماً لتفصل البلدتين عن بعضهما وتقطع طرق الإمداد لمسلحي النصرة بين البلدتين، وتزيد من الحصار.

القيادة السورية وحسب المصادر أوقفت إطلاق النار خلال الليلة الماضية، وتم إعطاء المسلحين فرصة للتأكد من الالتزام بوقف إطلاق النار تمهيداً لإخراج المسلحين في بيت جن ومغر المير، إلى محافظة إدلب بالسلاح الفردي فقط، خاصة بعد استسلام العشرات من مقاتلي النصرة.

بهذه العملية وفي حال تمت الخطوات بنجاح، يغدو الريف الغربي لمحافظة دمشق خالياً من المسلحين، بعد الإخراج المرتقب لآخر دفعة من عناصر جبهة النصرة المتواجدين في بيت جن ومغر المير.

ومع استكمال هذه الخطوات لإخلاء المسلحين من الريف الغربي، تكون بلدة حضر في الريف الشرقي لمحافظة القنيطرة المتاخمة لمزارع بيت جن، قد أزاحت عن كاهلها ثقل مزارع بيت جن، لتتجه لاحقاً نحو استعادة السيطرة على أجزائها الجنوبية والتفرغ للدفاع عن البلدة في وجه مسلحي جباتا الخشب.

خليل موسى - موقع المنار

2-4

روابط ذات صلة

هل بدأت معركة تحرير ادلب انطلاقا من مطار ابو الضهور؟

نارام سرجون : من اتفاق اضنة الى اتفاق ادلب ..

ما هي خيارات جبهة النصرة في ادلب ومحيطها؟!

ادلب… هل اقتربت معركة الحسم؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مرشح رئاسي مصري يطالب بضمان نزاهة الانتخابات

صواريخ "إس-400" ستكلّف تركيا 2.5 مليار دولار

رادار روسي يحول الطائرات الأمريكية الشبحية إلى "سوق الخردة"

الکیان الصهیونی تشكر كاتبا مصريا: أسعدتنا بأقوالك!!

لجنة دعم الصحفيين: إصابة أكثر من 100 صحفي خلال تغطية انتفاضة القدس

انطلاق مشروع ضخم يضع دمشق على خارطة الحداثة العمرانية العالمية

كيف جعل حرس الثورة الأجواء الإيرانية الأكثر أماناً في العالم؟

الأركان الروسية: القضاء على "النصرة" في 2018 تماما!

أول تصريح لـ"سلوفاكيا" حول نقل سفارتها الى القدس

الجيش السوري يستعد لمعركة الحسم في ريف حماة

دفعة جديدة ومدرعات من القوات التركية تصل إلى الدوحة

مسلحو ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب

بالفيديو: رسالة اطفال فلسطين الى اللواء قاسم سليماني

مجتهد: مهمات مثيرة للجنة السعودية الإماراتية المشتركة

الهلال السوري ينقل مرضى من الغوطة الشرقية لمشافي دمشق

دفعات جديدة تغادر "الريتز" وهذا ما سيحدث لرافضي التسويات!

أين تكمن أهمية تحرير ’محور مغر المير – بيت جن’ في ريف دمشق؟

ليبيا تعلن موعد عودة العائلات التي طردت عام 2011 من بلدة تاورغاء

أغذية طبيعية تساعد على التخلص من التهاب الحلق

أربع معلومات عن بيت جن.. آخر معاقل المسلحين في الغوطة الغربية

الأکثر مشاهدة