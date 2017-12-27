خسائر فادحة للمسلحين بريف ادلب، وهذا ما حدث بريف حماة!

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وذكر مراسل "سانا" أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت في الساعات الماضية عمليات عسكرية اتسمت بالدقة والسرعة ضد تجمعات تنظيم جبهة النصرة استعادت خلالها تل الاسود والكتيبة المهجورة قرب قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب وأحكمت سيطرتها النارية على قرية أم حارتين بريف حماة.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير دشمهم وتحصيناتهم بينما قامت وحدات الهندسة بازالة الالغام والعبوات الناسفة.

وبين مراسل سانا أن وحدات من الجيش كثفت من ضرباتها على الخطوط الامامية والخلفية لتنظيم جبهة النصرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ما أسفر عن إيقاع قتلى في صفوف إرهابييه وتدمير عدد من آلياتهم في تل مرديخ وسراقب وأم حارتين وأبو دالي.

ولفت مراسل سانا في وقت سابق الى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور قرية أبو دالي بريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع قصف مركز على مواقع الارهابيين في محيط أبو دالي والمشيرفة.

وبين المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن ايقاع قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير العديد من أوكارهم ومقراتهم وسط تخبط كبير في صفوف التنظيمات الارهابية وفرار أفرادها من الخطوط الامامية.

وبقيت قرية أبو دالي حتى منتصف تشرين الاول الماضي خارج سيطرة إرهابيي “جبهة النصرة” بفضل بطولات وصمود أهالي القرية ومجموعات الدفاع الشعبية المدافعة عنها حيث هاجمت مجموعات إرهابية في الـ 12من تشرين الاول القرية وارتكبت مجازر بحق أهلها وقامت بتهجير العديد منهم والاستيلاء على العديد من منازلهم وتدمير وإحراق بعضها.

وذكر المراسل أن وحدات من الجيش نفذت عمليات نوعية مركزة على خطوط ومحاور تحرك إرهابيي “جبهة النصرة” في قرى سنجار والزفر والخوين وتل عمارة وتل مرديخ وكفرعميم أسفرت عن تدمير العديد من الاليات ومقتل عشرات الارهابيين.

إلى ذلك أفاد المراسل بفرار مجموعات كبيرة من ارهابيي جبهة النصرة من قريتي قبيبات أبو الهدى ورأس العين بريف حماة الشمالي الشرقي مع التقدم السريع الذي يحرزه الجيش العربي السوري وتنفيذه رمايات مركزة على تجمعاتهم وتحصيناتهم.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات كان آخرها قريتا تل المقطع ومشيرفة أبو دالي بريف ادلب الجنوبى الشرقي بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

سقوط طائرة حربية في ريف حماة الشمالي واستشهاد الطيار

من جهة ثانية سقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري أثناء تنفيذها طلعات جوية على تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حماة الشمالي نتيجة لإصابتها من قبل الإرهابيين.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “طائرة حربية سقطت نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي ما أسفر عن استشهاد الطيار”.

وتخوض وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به على محور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي تمكنت عبرها خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على تل الأسود والكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

موقع "اوقات الشام"

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